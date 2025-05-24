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18:37, 24 мая 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ сделать начес без вреда для волос

Эксперт «ТРЕСемме» Фомина: Для начеса необходимо прибегать только к нижним слоям
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

Россиянам раскрыли правильный способ сделать прически с начесом без вреда для волос. Комментарий эксперта бренда «ТРЕСемме» Анастасии Фоминой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь разработчик парфюмерно-косметической продукции призвала читателей вымыть волосы привычным шампунем, нанести и смыть кондиционер, а в конце локоны необходимо хорошо просушить феном. «Не стоит забывать и о термозащите, если для формирования прически используются стайлеры или фен. Лучше выбрать средства с биотином и аминокислотами», — уточнила она.

По словам Фоминой, важно начесывать только нижние слои волос, оставляя верхние локоны ровными и гладкими: так прическа будет выглядеть эффектно, но при этом сохранит естественность. Кроме того, чтобы избежать повреждений, специалистка советует прибегать к расческе с мягкими щетинками, которая бережно воздействует на структуру волоса, минимизируя трение и предотвращая появление секущихся концов.

В сети можно встретить множество рекомендации по закреплению начеса с помощью утюжка. Этого делать не стоит, поскольку воздействие высоких температур после укладки и нанесения лака на локоны будет больше их травмировать, чем помогать прическе дольше держаться

Анастасия Фоминаэксперта бренда «ТРЕСемме»

Расчесывать локоны рекомендуется от корней к кончикам снизу вверх, избегая резких движений и сильного давления на расческу. Каждую сделанную прядь лучше закреплять тонким слоем стайлингового средства.

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«Помочь в создании начеса может мусс. Легкая текстура такого типа продуктов придает волосам дополнительную воздушность, позволяя достичь эффекта естественного объема у корней» — отметила специалистка и добавила, что закрепить начес надолго поможет лак для волос. «Перед применением баллон с лаком необходимо тщательно встряхнуть в течение трех секунд. Затем равномерно распылить на расстоянии 20–30 сантиметров от прядей», — подчеркнула она.

В апреле врач раскрыла способ сохранить волосы чистыми надолго.

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