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15:27, 16 апреля 2025Ценности

Врач раскрыла способ сохранить волосы чистыми надолго

Мария Винар

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Блогерша и врач-дерматолог Ри Адель раскрыла способ сохранить волосы чистыми надолго. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео доктор рассказала о необычном методе использования сухого шампуня. По ее словам, продукт действует гораздо лучше, если его использовать перед сном. «Кожа головы вырабатывает больше всего жира ночью. За это время сухой шампунь может его полностью впитать. Поверьте мне, вы проснетесь со свежими и нежирными волосами, которые сохранятся в течение всего дня», — отметила специалист.

При этом Адель посоветовала не втирать средство в волосы и не держать при его распылении близко к голове. Расстояние 10-15 сантиметров будет достаточным, считает доктор.

В феврале прошлого года эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели исследование, в ходе которого российские мужчины раскрыли отношение к грязным волосам у женщин.

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