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18:47, 21 февраля 2024Ценности

Российские мужчины раскрыли отношение к грязным волосам у женщин

«Газета.Ru»: мужчины не замечают грязные волосы у женщин

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели исследование, в ходе которого российские мужчины раскрыли отношение к грязным волосам у женщин. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Почти треть опрошенных представителей мужского пола могут не заметить несвежую укладку.

При этом женщины внимательно относятся к чистоте собственных волос, а также редко прощают немытые волосы своим партнерам. Так, 38 процентов из них реагируют на подобный внешний вид резко негативно, а 42 процента посчитает, что такому мужчине безразлично свидание.

По словам мужчин, более привлекательными им кажутся спутницы с простыми прическами — распущенными или собранными в хвост волосами.

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В свою очередь 49 процентов опрошенных женщин уточнили, что обращают внимание на партнеров с универсальной стрижкой бокс или полубокс с плавным или резким переходом одной длины в другую.

В ходе анализа также стало известно, что шансов получить приглашение на первое свидание больше у обладателей темных или русых волос.

«А вот блондинам придется постараться сильнее, чтобы произвести первое впечатление. Женщины скорее предпочтут им тех, кто полностью сбривает волосы на голове. Интересно также, что больше половины представительниц прекрасного пола считают отталкивающими мужские эксперименты с яркими волосами», — подытожили эксперты.

Ранее в феврале россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду.

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      Екатерина Ештокина
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