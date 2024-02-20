Россиянкам назвали подходящую для подарка мужчинам на 23 Февраля одежду

Стилист-имиджмейкер Ксения Болилая назвала россиянкам подходящую для подарка мужчинам на 23 февраля одежду. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, на данный праздник можно преподнести интересующемуся трендами избраннику толстовку или свитер любимого бренда. В то же время более консервативным возлюбленным она посоветовала покупать качественные рубашки или кардиганы. Кроме того, эксперт внесла в список спортивную одежду, часы и ремни.

«Важно помнить, что подарок должен отражать ваши заботу и внимание, а также соответствовать его стилю и предпочтениям», — отметила собеседница издания.

Ранее стилистка Дарья Ломкова также назвала подходящие подарки для российских мужчин на 23 февраля. Специалистка посоветовала преподносить на данный праздник трусы и носки.