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13:22, 15 февраля 2024Ценности

Российская стилистка посоветовала дарить мужчинам трусы и носки на 23 Февраля

Фото: Michael Wright / Unsplash

Победительница премии «Лучший стилист Республики Башкортостан — 2023» Дарья Ломкова назвала подходящие подарки для российских мужчин на 23 Февраля. Ее комментарий публикует РИАМО.

Специалистка посоветовала преподносить на данный праздник трусы и носки. Указанные предметы гардероба, по ее словам, являются практичным и функциональным презентом. «Можно найти интересные варианты, чтобы добавить немного индивидуальности и оригинальности», — отметила собеседница издания.

Так, эксперт порекомендовала выбирать изделия с яркими принтами и различными узорами, которые соответствуют интересам и увлечениям получателя.

Ранее в феврале сообщалось, что российские мужчины предложили девушкам арендовать себя в День святого Валентина. Так, в размещенных в сети публикациях авторы предоставляли свои услуги в качестве возлюбленного.

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      Карина Черных
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