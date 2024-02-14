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17:51, 14 февраля 2024Ценности

Российские мужчины предложили девушкам арендовать себя в День всех влюбленных

Российские мужчины предложили девушкам услуги возлюбленного на 14 февраля

Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Российские мужчины предложили девушкам арендовать себя в День всех влюбленных. Соответствующие объявления появились на платформе «Авито».

В размещенных публикациях авторы предоставляют свои услуги в качестве возлюбленного на 14 февраля. Например, прогулка по парку может обойтись девушке в две тысячи рублей, поход в кафе — три тысячи рублей, а романтический ужин в ресторане — 15 тысяч рублей. При этом учащимся в вузах многие мужчины готовы сделать скидку при предъявлении студенческого билета.

«Тот самый парень на 14 февраля. Поношу на руках, потренируюсь в зале, посижу в ресторане, позвоню бывшему, схожу на танцы, схожу в гости к родителям или бабуле», — пишет о себе пользователь Андрей.

Кроме того, некоторые мужчины готовы предложить свои услуги и после праздника, а именно провести отпуск на Мальдивах за один миллион рублей или отдохнуть в Сочи за 20 тысяч рублей.

Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам одежду, подходящую для свидания в День всех влюбленных. По словам эксперта, в День святого Валентина следует избегать красного «тотал лука», блесток и белых вещей. Последние мужчина может расценить как намек на замужество.

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      Карина Черных
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