Российские мужчины предложили девушкам арендовать себя в День всех влюбленных

Российские мужчины предложили девушкам услуги возлюбленного на 14 февраля

Российские мужчины предложили девушкам арендовать себя в День всех влюбленных. Соответствующие объявления появились на платформе «Авито».

В размещенных публикациях авторы предоставляют свои услуги в качестве возлюбленного на 14 февраля. Например, прогулка по парку может обойтись девушке в две тысячи рублей, поход в кафе — три тысячи рублей, а романтический ужин в ресторане — 15 тысяч рублей. При этом учащимся в вузах многие мужчины готовы сделать скидку при предъявлении студенческого билета.

«Тот самый парень на 14 февраля. Поношу на руках, потренируюсь в зале, посижу в ресторане, позвоню бывшему, схожу на танцы, схожу в гости к родителям или бабуле», — пишет о себе пользователь Андрей.

Кроме того, некоторые мужчины готовы предложить свои услуги и после праздника, а именно провести отпуск на Мальдивах за один миллион рублей или отдохнуть в Сочи за 20 тысяч рублей.

Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам одежду, подходящую для свидания в День всех влюбленных. По словам эксперта, в День святого Валентина следует избегать красного «тотал лука», блесток и белых вещей. Последние мужчина может расценить как намек на замужество.