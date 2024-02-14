Россиянкам назвали подходящую для свидания в День всех влюбленных одежду

Лисовец посоветовал россиянкам избегать белых нарядов в День всех влюбленных

Стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам одежду, подходящую для свидания в День всех влюбленных. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам эксперта, в День святого Валентина следует избегать красного «тотал лука», блесток и белых вещей. Последние мужчина может расценить как намек на замужество. Кроме того, специалист посоветовал отказаться от слишком нарядных образов.

«Стоит выбирать наряд, опираясь на вкус своего мужчины. Наверняка есть образы, которые он чаще всего хвалил. Кому-то нравятся закрытые наряды, а кому-то более откровенные, например, с короткой юбкой или глубоким декольте», — отметил собеседник издания, также призвав женщин не забывать о собственном комфорте.

Ранее в феврале россиянам раскрыли секреты выбора букета на День всех влюбленных. Безошибочным подарком на 14 февраля будут розы, однако добавить оригинальность позволят цветы нестандартных оттенков, например, розовые и бордовые.