Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:21, 14 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали подходящую для свидания в День всех влюбленных одежду

Лисовец посоветовал россиянкам избегать белых нарядов в День всех влюбленных

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам одежду, подходящую для свидания в День всех влюбленных. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам эксперта, в День святого Валентина следует избегать красного «тотал лука», блесток и белых вещей. Последние мужчина может расценить как намек на замужество. Кроме того, специалист посоветовал отказаться от слишком нарядных образов.

«Стоит выбирать наряд, опираясь на вкус своего мужчины. Наверняка есть образы, которые он чаще всего хвалил. Кому-то нравятся закрытые наряды, а кому-то более откровенные, например, с короткой юбкой или глубоким декольте», — отметил собеседник издания, также призвав женщин не забывать о собственном комфорте.

Ранее в феврале россиянам раскрыли секреты выбора букета на День всех влюбленных. Безошибочным подарком на 14 февраля будут розы, однако добавить оригинальность позволят цветы нестандартных оттенков, например, розовые и бордовые.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

      Подруга Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

      Россиянам назвали способы обустроить маленькую кухню

      Столтенберг назвал траты европейских стран НАТО на оборону

      В России призвали поменять законодательство о частной собственности

      ИИ запретили патентовать изобретения

      Путин оценил работу МЧС России

      МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

      Россиянкам назвали подходящую для свидания в День всех влюбленных одежду

      Россияне назвали самые посещаемые места в торговых центрах в День влюбленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше