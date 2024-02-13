Россиянам раскрыли секреты выбора букета на День всех влюбленных

«Флорист.ру»: розы будут безошибочным подарком на День всех влюбленных

Розы будут безошибочным подарком на 14 февраля, однако добавить оригинальность позволят цветы нестандартных оттенков, например розовые и бордовые. Секреты выбора букетов на День всех влюбленных «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Флорист.ру».

По их словам, оригинальным решением может быть букет из разнообразных цветов и текстур. Так, комбинация разноцветных роз, альстромерий, эустомы и зелени создаст яркую композицию, которая не оставит получательницу равнодушным.

Достойным вариантом для праздника могут стать тюльпаны, символизирующие чистоту и нежность. Для создания романтичного букета можно сочетать красные цветы с белыми. Загадочность и уникальность способны придать орхидеи, антуриумы или дикие лилии.

Дополнительным шармом может обладать букет, оформленный в винтажной шляпной коробке или стильной вазе, а букет в форме сердца добавит романтики. Выразить индивидуальность помогут композиции в форме цифр или букв, например, инициалов имени.

Необычным вариантом поздравить возлюбленную станет анонимная доставка цветов — в этом случае сервис доставки не раскроет тайну личности, для второй половинки это станет сюрпризом.

