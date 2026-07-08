Стали известны дальнейшие действия США после масштабной атаки по Ирану

WSJ: США хотят продолжить переговоры с Ираном после атаки на страну

США намерены продолжить переговоры с Ираном для урегулирования конфликта после нанесения ударов по территории Исламской Республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Действия Ирана в проливе были сочтены неприемлемыми и заслуживающими жесткого ответа. По словам представителя, США продолжат переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения», — передает журнал.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе.

По словам источника телеканала NBC News, новые американские удары по Ирану были более масштабными, чем предыдущие.