Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 9 февраля 2026Экономика

В российском городе из кранов полился «кофе»

Жители Екатеринбурга пожаловались на кофе из кранов вместо воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Жители Екатеринбурга пожаловались, что из кранов в жилом доме на протяжении нескольких дней течет «кофе». Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Речь идет о доме в микрорайоне Ботаника. На фотографии, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, что из крана в квартире льется мутная вода коричневого оттенка.

«Ничего необычного. (...) Можно кофе сразу пить. И уже не первый день», — посетовал автор снимка.

В комментариях одна из пользовательниц порекомендовала жильцам проблемного дома рассказать о ситуации властям, оставив сообщение на специальном портале. «Я вон пожаловалась на запах горячей воды, и ко мне даже Роспотребнадзор приехал пробы брать», — поделилась своим опытом женщина.

Ранее жители Твери сообщили о бурлящих фекальных гейзерах во дворах. По их словам, последствия канализационных потопов не устранили и спустя три месяца после протечек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok