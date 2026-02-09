Реклама

Экономика
17:41, 9 февраля 2026Экономика

В российском городе пожаловались на бурлящие фекальные гейзеры

В Твери пожаловались на многомесячные бурлящие фекальные гейзеры
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Жители Твери жалуются на многомесячные канализационные потопы во дворах. Первые проблемы начались еще в 2022 году, передает Telegram-канал Shot.

С фекальными заливами собственники жилого комплекса «Заволжский» столкнулись спустя всего пару лет после сдачи домов. Как оказалось, проект был возведен на болотистой местности, дополнительный водоотвод при этом застройщик не провел. Поначалу протечки были минимальными, однако в 2025-м заметно участились. Последний год жилые дворы стало заливать сточными водами пару раз в месяц, а в конце осени затопило одновременно четыре дома. Последствия осенних протечек не устранили и спустя три месяца — около домов до сих пор виднеются бурлящие фекальные гейзеры.

В управляющей компании несмотря на жалобы жильцов заверили, что авария уже устранена. В то же время только за последний год организация получила больше 60 предостережений, включая плохую очистку наледи с крыш и придомовых территорий, а также нарушения норм пожарной безопасности.

Ранее на фекальные реки посетовали жители одного из ЖК в Батайске. Проблемы с канализацией собственники связывают с затянувшимся строительством.

