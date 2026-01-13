В российском городе появились фекальные реки

Жители Батайска пожаловались на фекальные реки

Жители Батайска пожаловались на фекальные реки и жуткий запах вокруг детского сада «Алые паруса». Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Местные жители обвиняют в сложившейся ситуации постройку жилого комплекса (ЖК). Здание долгое время не могли достроить, а проблемы с канализацией начались сразу после окончания работ. В настоящее время дороги между домом и детским садом не видно, потому что она скрыта под водой.

Ранее фекальный водопад затопил улицы Петропавловска-Камчатского. Коммунальная авария произошла в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» — из-за прорыва зловонные воды разлились по дорогам и тротуарам.

Также ранее в Екатеринбурге жители пожаловались на фекальный каток во дворе. Он появился из-за прорыва канализации и минусовой температуры на улице.