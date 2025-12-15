В российском городе пожаловались на фекальный каток во дворе

В Екатеринбурге на улице Краснолесья пожаловались на фекальный каток во дворе

В Екатеринбурге местные жители пожаловались на фекальный каток во дворе. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал E1.ru.

Речь идет о домах, расположенных на улице Краснолесья.

По словам жильцов, примерно неделю назад на сетях у домов стартовали работы: к многоэтажкам привезли трубы, на днях начались раскопки, а днем в понедельник, 15 декабря, из-под земли хлынула вода, которая вскоре замерзла. По этой причине несколько припаркованных у домов машин оказались заблокированы. Екатеринбуржцы также уточнили, что, поскольку прорвало канализацию, во дворе стоит зловонный запах.

«На улице воняет. К дому только в объезд можно проехать. Все, что разлилось, превратилось в каток, все сверкает. Ладно хоть до подъезда не дотекла вода. Почему если взялись делать, не сделать сразу нормально?» — посетовала одна из местных жительниц.

