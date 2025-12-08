В российском городе у администрации появился фекальный потоп

У администрации Ялты прорвало канализацию

«Фекальная река» течет возле администрации Ялты, сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

Сообщается, что прорыв канализации в ста метрах от здания администрации на Садовой улице произошел три дня назад. В настоящее время специалисты занимаются поиском места прорыва.

Тем временем местные жители не могут попасть в подъезд из-за запаха и грязи. Известно, что в доме, где произошел прорыв, есть детский сад, но зловоние пока не добралось до него.

Ранее жители Новороссийска в домах на Анапском шоссе пожаловались, что их на протяжении почти трех месяцев заливает фекалиями. Местные жители страдали от регулярных потопов с 2016 по 2020 год, однако проблему удавалось решить до конца августа 2025 года.

В селе Дружино Омской области местные жители жаловались на озера из нечистот на улицах.