Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 8 декабря 2025Экономика

В российском городе у администрации появился фекальный потоп

У администрации Ялты прорвало канализацию
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash на волне

«Фекальная река» течет возле администрации Ялты, сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

Сообщается, что прорыв канализации в ста метрах от здания администрации на Садовой улице произошел три дня назад. В настоящее время специалисты занимаются поиском места прорыва.

Тем временем местные жители не могут попасть в подъезд из-за запаха и грязи. Известно, что в доме, где произошел прорыв, есть детский сад, но зловоние пока не добралось до него.

Ранее жители Новороссийска в домах на Анапском шоссе пожаловались, что их на протяжении почти трех месяцев заливает фекалиями. Местные жители страдали от регулярных потопов с 2016 по 2020 год, однако проблему удавалось решить до конца августа 2025 года.

В селе Дружино Омской области местные жители жаловались на озера из нечистот на улицах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok