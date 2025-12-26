Реклама

Экономика
13:55, 26 декабря 2025Экономика

Фекальный водопад затопил российский город

Фекальный водопад затопил Петропавловск-Камчатский
Полина Кислицына (Редактор)

Фекальный водопад затопил улицы Петропавловска-Камчатского. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Коммунальная авария произошла в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» — из-за прорыва зловонные воды разлились по дорогам и тротуарам. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как стоки из канализации водопадом стекают на проезжую часть.

По информации источника, ремонтом труб занимаются всего два сотрудника коммунальной службы.

Ранее стало известно, что в Иркутске из-за коммунальной аварии разлилась новая река. Уточнялось, что повреждение сети допустил застройщик.

