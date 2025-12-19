Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 19 декабря 2025Экономика

В российском городе разлилась река

В Иркутске улицу затопило из-за прорыва водопровода
Полина Кислицына (Редактор)

В Иркутске в пятницу, 19 декабря, из-за коммунальной аварии разлилась новая река. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Иркутск № 1».

Инцидент произошел на улице Костычева — после прорыва водопровода дорогу затопило. Движение транспорта оказалось затруднено.

Согласно информации источника, повреждение сети допустил застройщик. Вскоре после ЧП на место выехали специалисты аварийной службы. Причины случившегося в данный момент выясняются.

Ранее в декабре жители улицы Краснолесья в Екатеринбурге пожаловались на фекальный каток во дворе. По их словам, около недели назад на сетях у домов стартовали работы, а 15 декабря из-под земли хлынули канализационные стоки, которые вскоре замерзли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok