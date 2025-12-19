В российском городе разлилась река

В Иркутске улицу затопило из-за прорыва водопровода

В Иркутске в пятницу, 19 декабря, из-за коммунальной аварии разлилась новая река. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Иркутск № 1».

Инцидент произошел на улице Костычева — после прорыва водопровода дорогу затопило. Движение транспорта оказалось затруднено.

Согласно информации источника, повреждение сети допустил застройщик. Вскоре после ЧП на место выехали специалисты аварийной службы. Причины случившегося в данный момент выясняются.

