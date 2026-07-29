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11:24, 29 июля 2026Экономика

Доходы государства от роста налогов оценили

ФНС сообщила об увеличении доходов бюджета на 426 млрд рублей за счет роста НДС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российский бюджет за первое полугодие 2026 года получил от роста с 20 до 22 процентов с января текущего года налога на добавленную стоимость (НДС) дополнительно 426 миллиардов рублей. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, передает РИА Новости.

«Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином», — отметил чиновник.

Отдельно с предприятий с доходом от 20 до 60 миллионов рублей в год, которые стали новыми плательщиками НДС после корректировки порога доходов, казна получила 108 миллиардов рублей, а с тех, у кого доходы от 60 до 450 миллионов, — 415 миллиардов рублей.

Поступления по страховым взносам и налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) за первую половину 2026 года увеличились на 13 процентов. Егоров подчеркнул, что такой результат связан с повышением доходов населения.

В целом приток средств в бюджетную систему России за январь-июнь достиг 31 триллиона рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее, уточнил глава ФНС. В том числе налоговые доходы федерального бюджета подросли на шесть процентов (765 миллиардов рублей).

Ранее о резком росте поступлений в федеральный бюджет от уплаты НДС и НДФЛ говорил министр финансов Антон Силуанов. Такая динамика наблюдается на фоне роста дефицита бюджета в январе-июне до 5,7 триллиона рублей, что в 1,7 раза выше, чем запланировано по итогам года.

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