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Рэпера Face признали иноагентом

Минюст России признал иноагентом рэпера Face

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Минюст России признал иноагентом рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин), сообщает ТАСС.

Всего ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов шесть физлиц, включая Дремина и экс-адвоката Марка Фейгина. Также в список добавлены журналистка «Новой газеты» Ирина Борухович (Тумакова), журналистка признанного в РФ СМИ-иноагентом «Idel.Реалии» Екатерина Маяковская, писатель и журналист Андрей Филимонов, научный сотрудник и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский.

В марте рэпер был вынужден уехать из России. Как рассказала его тетя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина, он очень любит Россию и хочет тут жить, однако его «вынудили покинуть страну».

После этого стало известно, что музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По его словам, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.

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Марина Совина
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