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Рэпер Face уехал из России

Тетя рэпера Face сообщила о его отъезде из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) был вынужден уехать из России. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила его тетя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она, не разъяснив причины отъезда.

Позднее этот комментарий был удален, однако сообщение распространили ряд СМИ. Сам музыкант эту информацию не комментировал.

В сентябре рэпер рассказал об отмене выступлений в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах тура. Дремин объяснил, что выступления отменили из-за давления властей на организаторов концертов. Он связал это со своей гражданской позицией.

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Варвара Кошечкина
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