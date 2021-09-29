Рэпер Face раскрыл подробности отмены концертов своего тура

Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) рассказал об отмене выступлений в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах тура. Он раскрыл подробности отмены концертов и поделился своей точкой зрения на сложившуюся ситуацию в Instagram-аккаунте.

Дремин объяснил, что выступления отменили из-за давления властей на организаторов концертов. Он связал это со своей гражданской позицией, в частности, с поддержкой Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

Отмечается, что концертную площадку в Перми, руководство которой отказалось отменять мероприятие, закрыли. По словам хип-хоп-артиста, в администрации Красноярска организаторам выступления пообещали «вырубить свет», а руководству новосибирского зала поступил звонок из областного министерства культуры.

«В Нижнем Новгороде ФСБ ежегодно рассылает по всем концертным площадкам список нежелательных артистов, и вот опять», — написал 24-летний рэпер, отметив, что другим концертным площадкам тоже угрожали проверками. Дремин заметил, что «формулировка везде одна и та же: "вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей"».

