Рэпер Face свел татуировки с лица

Уфимский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) выпустил клип на новую песню «Рэйман», в котором он появился без наколок на лице. Артист подтвердил, что свел татуировки в комментарии к анонсу видеоклипа во «ВКонтакте».

Интернет-пользователи сразу заметили изменения в образе Дремина в новом клипе. Позже рэпер подтвердил, что избавился от тату на лице: «Да, я свел татуировки».

По сюжету видео исполнитель в деловом костюме и в сопровождении телохранителей выступает в здании, напоминающем государственное учреждение.

Трек «Рэйман» вышел 15 декабря, тогда же был объявлен выпуск клипа на песню. Face также анонсировал новый альбом «Искренний», выход его запланирован на 2021 год.

Ранее Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что все, кто набивает татуировки на лице, впоследствии жалеют об этом.

Face родился и вырос в Уфе. Он записал свою первую песню в 2015 году, на сегодняшний день выпустил четыре альбома, пять мини-альбомов и микстейп. В начале апреля 2019 года Дремин не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта некоторые отклонения в психике.