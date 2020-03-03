Рэпер Face вспомнил о появлении «жестко припитого» сына Порошенко на концерте

Российский рэпер Face вспомнил о появлении Михаила Порошенко, сына бывшего президента Украины Петра Порошенко, на своем концерте в Лондоне. Об этом сообщает «КП в Украине».

Музыкант заявил, что перед выступлением к нему подошли и рассказали, что в зале будет сын экс-политика, однако он на это никак не отреагировал. «Потом я выхожу на сцену, начинаю читать свой рэп и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Face, то ли Гоша Рубчинский», — поделился артист.

Он решил позвать «жестко припитого» молодого человека на сцену, объяснив, что часто дает микрофон тем, кто «жестко месится». «Я крикнул: "Русские в Лондоне!" Этот человек ничего не кричал, кроме моей песни», — добавил Face. По его словам, находящийся на сцене Михаил Порошенко заявил ему, что он сын бывшего лидера Украины, и предложил пообщаться после выступления, однако рэпер с ним больше не встречался.

«Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан — красавчик, потому что слушает Face», — заключил хип-хоп-исполнитель.

24 февраля сообщалось, что молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

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