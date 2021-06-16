Рэпер Face рассказал о желании стать священником

Российский рэпер Face (Иван Дремин) признался, что в детстве желал стать священником. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, запись доступна на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

Специально для съемок исполнитель прибыл в Киев. Он рассказал, что после развода мать стала часто ходить в церковь и брала туда сыновей. Дремину службы нравились, хотя, как уточнил молодой человек, он был слишком мал, чтобы что-то осознавать.

«Я помню, что я хотел быть священником. Я раскладывал иконы, садился, читал какой-то акафист, Евангелие — потом шел и причащал деда просфоркой со святой водой. Я хотел действительно в какой-то момент в детстве — мне было лет пять — стать священником, чуть ли не монахом», — признался Face.

Рэпер подчеркнул, что до сих пор ему нравится православная культура. Он рассказал, что любит заходить в храмы, когда путешествует. При этом Дремин верит в некую высшую силу, однако не в той трактовке, в какой ее преподносит православие.

В 2018 году рэпер сообщил поклонникам о смене своих жизненных ориентиров. Он написал: «Больше никакого faceguccigang и эщкере, плиз. Это был крутой период моей жизни и творчества, но я перерос все это» и добавил, что собирается взяться за воспитание молодежи.