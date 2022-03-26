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Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ

Рэпер Face сообщил, что удалил треки с российских стриминговых платформ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) удалил свои треки с российских стриминговых платформ. Информация об этом появилась в Telegram-канале.

По словам музыканта, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.

23 марта агентство REGNUM сообщало, что Face изъял практически весь авторский материл из социальной сети «ВКонтакте». Единственным релизом, доступным для прослушивания, был альбом Slime.

Ранее тетя музыканта сообщила, что Face был вынужден уехать из России.
«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она в своем Facebook-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), не разъяснив причины отъезда.

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Варвара Кошечкина
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Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ
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