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Маэстро Понасенков попал в список СМИ-иноагентов

Минюст включил в список СМИ-иноагентов еще 8 человек, в том числе историка Понасенкова

Минюст России расширил список СМИ-иноагентов, включив в него еще восемь человек, в том числе историка Евгения Понасенкова, известного как Маэстро. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, иноагентами признаны основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьев.

Ранее сообщалось, что Минюст признал немецкое издание Deutsche Welle (DW) СМИ-иноагентом. «Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle», — указано в сообщении Минюста.

Марина Совина
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