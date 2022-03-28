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Deutsche Welle признали иноагентом

Минюст России включил немецкое издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Минюст России признал немецкое издание Deutsche Welle (DW) СМИ-иноагентом. О включении издания в соответствующий реестр говорится на сайте ведомства.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle», — указано в сообщении Минюста.

Издание было внесено в список СМИ-иноагентов 28 марта. Уточняется, что соответствующее решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал в России сайт DW. В регуляторе отметили, что причиной такой меры стало распространение ложной информации о спецоперации на Украине.

4 февраля стало известно о закрытии московского бюро Deutsche Welle. Перед этим МИД России анонсировал, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание DW. В министерстве также сообщили о намерении инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании СМИ-иноагентом. Заявление МИД последовало за запретом вещания в Германии немецкоязычного телеканала RT DE.

Маргарита Щигарева
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