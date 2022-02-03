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Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle

МИД сообщил об остановке работы Deutsche Welle в России в ответ на прекращение вещания RT

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД страны.

Так, Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.

Кроме того, ведомство намерено инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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Вдобавок МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.

Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.

22 декабря 2021 года стало известно, что немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил из сетки RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили о намерении добиться пересмотра решения в судебном порядке.

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Варвара Кошечкина
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