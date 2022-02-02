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Названа причина запрета на вещание RT в Германии

В Германии регулятор MABB запретил вещание телеканала RT DE из-за отсутствия разрешения

Фото: Shutterstock

Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Причину запрета на вещание российского СМИ в Германии в среду, 2 февраля, назвал ТАСС со ссылкой на регулятор.

Соответствующее решение было принято комиссией 1 февраля 2022 года в связи с отсутствием требуемой законом о СМИ лицензией. При этом указывается, что каналом RT DE не было ни получено, ни запрошено разрешение. «Поэтому вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить», — говорится в сообщении.

Утверждается, что руководство RT DE не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря прошлого года. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба канала назвала эти действия незаконными.

17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала. В ведомстве сообщали, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. Отмечалось, что за это RT может грозить штраф в размере до полумиллиона евро или запрет на вещание.

После начала расследования официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она написала, что Москва требует от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру решительного осуждения подобного поведения.

Дарья Кучерявых
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