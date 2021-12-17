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В отношении RT начато расследование в Германии

Медиарегулятор в ФРГ начал расследование из-за якобы отсутствия у RT лицензии на вещание

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении российской сети RT (Russia Today). Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA, RT подозревают в нарушении правил вещания на территории Германии из-за якобы отсутствия у сети необходимой лицензии.

В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. «В этой связи мы начали официальное расследование», — сообщила DPA директор медиаагентства Берлин-Бранденбург Ева Флеккен.

По словам собеседницы агентства, организаторы программы до конца года могут заявить о своей позиции по этому вопросу. Уточняется, что по итогам RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать новый немецкоязычный канал Russia Today. В ведомстве сообщили, что в связи с этим видеохостингу может быть вынесено предупреждение. Его неисполнение грозит частичной или полной блокировкой YouTube в России.

О том, что YouTube заблокировал новый канал Russia Today, стало известно 16 декабря. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Позже в Google прокомментировали блокировку. Представители компании заявили, что канал RT был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений.

Маргарита Щигарева
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