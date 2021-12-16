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Названа причина удаления канала RT Deutsch на YouTube

ТАСС: аккаунт канала RT auf Sendung на YouTube удалили за обход наложенных ограничений

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Google назвала причину удаления немецкоязычного канала RT auf Sendung на видеохостинге YouTube. Комментарий пресс-службы компании передает ТАСС.

По данным агентства, канал RT auf Sendung был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений. «Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален», — говорится в официальном заявлении.

О том, что видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today, стало известно утром 16 декабря. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Уточнялось, что в момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.

В день запуска в студии нового канала побывала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что приехала, чтобы поздравить журналистов и поговорить о российско-германских отношениях.

28 сентября платформа YouTube заблокировала два немецких канала RT. Оба канала были удалены без возможности восстановления. На следующий день Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы. Требование ведомства так и не было выполнено.

Евгения Наумова
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