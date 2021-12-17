Роскомнадзор потребовал разблокировать новый канал Russia Today

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать новый немецкоязычных канал Russia Today (RT DE — RT auf Sendung) и незамедлительно восстановить к нему доступ. Регулятор также напомнил видеохостингу о возможном ограничении доступа и административной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

За блокировку немецкого канала Russia Today YouTube может получить предупреждение. Его неисполнение грозит частичной или полной блокировкой видеохостинга в России. «Деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений. Отмечается, что с начала прошлого года YouTube порядка 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения касались каналов RT.

О том, что видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today, стало известно утром 16 декабря. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Уточнялось, что в момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.

В Google назвали причиной удаления канала RT auf Sendung нарушение условий использования видеохостинга, а именно обход ранее наложенных ограничений.