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Захарова обратилась к ОБСЕ из-за действий Германии против RT

Мария Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия властей ФРГ против телеканала RT DE
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием решительно осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида после того, как немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT DE по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование», — написала Захарова. Она добавила, что Москва требует от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру решительного осуждения подобного поведения.

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Немецкий медиарегулятор 17 декабря начал расследование в отношении телеканала RT DE — RT auf Sendung по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии. В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. по данным агентства dpa, по итогам RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина назвала иск к телеканалу совершенно необоснованным и абсурдным. Она подчеркнула, что у телеканала есть права на вещание в Германии и других 32 странах Европы, которые были получены в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Марина Совина
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