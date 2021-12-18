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В RT прокомментировали иск от немецкого регулятора

Замглавреда RT Белкина: Иск к телеканалу RT DE в Германии необоснован и абсурден

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иск к телеканалу RT DE в Германии совершенно необоснован и даже абсурден, написала заместитель главного редактора RT Анна Белкина в Telegram-канале RT. Так она прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.

«Иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе», — пояснила она.

Белкина подчеркнула, что у телеканала есть права на вещание в Германии и других 32 странах Европы, которые были получены в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

О начале расследования со стороны немецкого медиарегулятора стало известно 17 декабря. В ведомстве сообщили, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. по данным агентства dpa, по итогам RT может быть назначен штраф в размере до полумиллиона евро или вынесен запрет на вещание.

Марина Совина
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