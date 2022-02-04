Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Москве закрылось бюро Deutsche Welle

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД России запретить вещение телеканала на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Работница телеканала Ирина Филатова заявила, что никто из сотрудников не ожидал таких жестких мер со стороны российских властей. «Мы не ожидали, что наше московское бюро будет закрыто, а все коллеги, работающие в России, потеряют аккредитацию», — поделилась она.

3 февраля МИД России обнародовал список мер в ответ на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корпункта организации в Москве. Также в ведомстве решили аннулировать аккредитации всех сотрудников московского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В Пекине началась церемония открытия зимней Олимпиады-2022
Пятилетний мальчик провалился в 32-метровый колодец и выживал в нем три дня
ФСБ задержала главу входящего в Минэнерго предприятия по делу о мошенничестве
В ЕС оценили закрытие в России Deutsche Welle
Турция заявила о готовности стать посредником между Россией и Украиной
В Москве закрылось бюро Deutsche Welle
Ярмольник высказался о возможности возвращения в КВН
В российском регионе медики устроили «итальянскую забастовку»
Онколог оценил эффективность новых подходов к борьбе с раком
Объяснена меньшая патогенность омикрон-варианта коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.