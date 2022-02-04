В Москве закрылось бюро Deutsche Welle

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения МИД России запретить вещение телеканала на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Работница телеканала Ирина Филатова заявила, что никто из сотрудников не ожидал таких жестких мер со стороны российских властей. «Мы не ожидали, что наше московское бюро будет закрыто, а все коллеги, работающие в России, потеряют аккредитацию», — поделилась она.

3 февраля МИД России обнародовал список мер в ответ на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корпункта организации в Москве. Также в ведомстве решили аннулировать аккредитации всех сотрудников московского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

