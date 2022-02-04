Канал Deutsche Welle продолжил вещание в России вопреки запрету

Телеканал Deutsche Welle продолжил вещание на территории России вопреки предписанию МИД прекратить деятельность московского бюро к 09:00 4 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого компания заявила, что планирует продолжать работу корреспондентского пункта в Москве, пока не получит уведомление о запрете. Представители Deutsche Welle также сообщили о намерении предпринять юридические шаги для того, чтобы оспорить меры, принятые российскими властями.

3 февраля МИД России обнародовал список мер в ответ на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE в Германии. Так, в ведомстве анонсировали прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корреспондентского пункта организации на территории страны. Также стало известно о планах МИД аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание на немецком языке в ФРГ. Уточнялось, что причиной стало отсутствие у канала требуемой местным законом о СМИ лицензии. О снятии RT DE с вещания в Европе сообщалось в конце декабря 2021 года. Представители канала заявили, что намерены добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.