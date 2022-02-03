Deutsche Welle решила не прекращать работу в России после запрета

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle сообщила, что планирует продолжить работу корреспондентского пункта в Москве, пока не получит уведомление о запрете. О том, что компания решила пока не прекращать работу в России, сообщает ТАСС.

Представители медиакомпании также заявили, что намерены предпринять юридические шаги для того, чтобы оспорить меры, принятые российскими властями в отношении Deutsche Welle.

При этом в случае прекращения вещания в России компания намерена начать освещать события, происходящие в стране, более активно.

Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle ранее в четверг, 3 февраля. Как сообщили в МИД РФ, они были объявлены в качестве реакции на действия Германии по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

В дипведомстве сообщили, что корреспондентский пункт Deutsche Welle в России закроют, аккредитации всех сотрудников российского бюро аннулируют. Также МИД планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

Кроме того, Москва намерена сформировать список представителей государственных и общественных структур ФРГ, которые были причастны к ограничению вещания RT DE и иному давлению на канал. Им планируется запретить въезд на территорию России.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.