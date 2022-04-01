Маэстро Понасенков прокомментировал попадание в список СМИ-иноагентов

Историк Понасенков после признания СМИ-иноагентом заявил, что защищает российскую культуру

Российский историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) прокомментировал попадание в список. Его слова приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

«Вот опубликуйте, те, кто гадит мне с иноагентством — это русофобы, те, кто подрывает основы российской государственности. И те, кто против русской культуры. Вы все прекрасно знаете, что я столько лет защищаю и продвигаю российскую культуру здесь и за рубежом. И что касается иноагентства, это просто глупость. Потому что я не получал ни одной копейки из-за рубежа», — сказал историк, известный в сети как Маэстро.

Также Понасенков заявил РБК, что «ни копейки ниоткуда не получал». Его слова опубликованы в Telegram-канале издания. «Я буду оспаривать это в суде, конечно. Мы знаем наши суды, я понимаю, насколько это бессмысленно. Все, что сегодня происходит, это агония. Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно», — объяснил публицист.

Ранее 1 апреля стало известно, что Минюст России расширил список СМИ-иноагентов, включив в него еще восемь человек, в том числе историка Евгения Понасенкова, известного как Маэстро. СМИ-иноагентами признаны основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьев.

