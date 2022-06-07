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Венедиктов оспорил статус иноагента

Бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов
Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов оспорил включение в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

«Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А. об оспаривании действий органов государственной власти», — говорится в сообщении суда. Уточняется, что иск к рассмотрение еще не принят.

Позже журналист подтвердил информацию об оспаривании статуса иноагента в своем Telegram-канале. «Оспариваю, да», — написал он.

Минюст России внес Венедиктова, а также журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, в список иностранных СМИ-иноагентов 22 апреля. Тогда экс-главред радиостанции заявил, что намерен обжаловать статус иностранного агента в суде, и уточнил, что не связывает решение ведомства с событиями, повлекшими закрытие «Эха Москвы».

В марте стало известно о ликвидации радиостанции и сайта «Эха Москвы». До этого Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции. В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

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Асель Минбаева
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