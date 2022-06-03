Минюст включил в реестр иноагентов Пивоварова и Чичваркина

Минюст России признал иноагентами журналистов Пивоварова и Кашина и бизнесмена Чичваркина

Минюст России в пятницу, 3 июня, включил журналистов Алексея Пивоварова, Олега Кашина и еще четырех человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме Пивоварова и Кашина иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, признаны журналист Михаил Соколов, художница и активистка Юлия Цветкова, правозащитница Ирина Данилович и политолог Николай Петров. Помимо этого, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, ведомство внесло бизнесмена Евгения Чичваркина.

Отмечается, что это решение было принято 3 июня. В разделе «Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений» указана страна — Украина.

Физлица-иноагенты

20 мая Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шахматиста и политика Гарри Каспарова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Экс-главу ЮКОСА внесли в список за «осуществление политической деятельности», при этом иностранным источником названа Украина. Каспарова также включили в реестр по этой причине, в сведениях об иностранных источниках указаны Украина и Human Rights Foundation.

До этого в этот перечень были включены Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и Алишер Моргенштерн. Что касается рэпера, то его внесли в список за осуществление политической деятельности. При этом источниками финансирования указаны израильская компания Yoola Labs Ltd, а также Украина. Позднее представитель музыканта адвокат Сергей Жорин заявил, что его клиент не согласен с решением Минюста и обжалует его.

Новый законопроект об иноагентах

25 апреля в Госдуму внесли законопроект, обобщающий законодательные нормы об иноагентах. Документом предлагается создать единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, включающих НКО, СМИ, общественные объединения без юрлица и физлиц. Кроме того, иноагентам предлагается запретить преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.

В тот же день сообщалось, что в России станут выдавать журналистам и некоммерческим организациям статус «иностранного агента» даже в том случае, если они не получали иностранного финансирования.

Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». При этом под такой поддержкой, помимо финансирования, подразумевается оказание иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, а также помощи в иных формах.

Мнения о будущем закона об иноагентах

26 апреля глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев анонсировал смягчение законодательства об иноагентах, подчеркнув при этом, что в другой стране это было бы невозможно.

Но вообще это невозможная тема ни в какой другой стране: если политический деятель или СМИ получает деньги, скажем, из России и претендует на заметное место в политическом ландшафте, то его просто уничтожат. Без всякого закона. Такой представитель может быть только маргиналом Валерий Фадеев глава Совета при президенте России по правам человека

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что российским властям стоит перестать «миндальничать» и начать привлекать к более строгой ответственности иностранных агентов.

Он обратил внимание на то, что «Америка очень жестко охраняет свои идеологические, моральные, экономические и любые границы от иностранного вмешательства» и заявил, что, например, контроль над иноагентами в России всегда «был довольно формальным». Медведев считает, что сейчас настало «самое время навести порядок» и необходимо внимательно посмотреть на деятельность иноагентов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, телеведущий Евгений Попов возразил предложению присваивать статус иностранного агента в качестве наказания. По его словам, надо внимательно изучить нормативную базу и сделать так, чтобы условный статус иноагента не стал «карательным механизмом».

Если мы берем какие-нибудь госдеповские помойки вроде «Радио Свобода» и «Голос Америки» (признаны в РФ СМИ-иноагентами), то ни у кого не вызывает сомнения, что это настоящие иностранные агенты, которые работают на свои государства, на государственные деньги. В нашей стране — на свои интересы Евгений Попов депутат Госдумы

Попов назвал деятельность политиков, которые работают посредством иностранного финансирования, «антиестественной». В связи с этим он отметил, что бороться с «настоящими» иноагентами необходимо. Однако, по его мнению, нужно сделать данную процедуру прозрачной.