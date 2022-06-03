Минюст признал иноагентами Пивоварова и Кашина

Минюст России признал иноагентами журналистов Пивоварова, Кашина и еще четырех человек

Министерство юстиции России включило журналистов Алексея Пивоварова, Олега Кашина и еще четырех человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст также признал иноагентами журналиста Михаила Соколова, художницу и активистку Юлию Цветкову, правозащитницу Ирина Данилович и политолога Николая Петрова. В список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, ведомство внесло бизнесмена Евгения Чичваркина. Отмечается, что это решение было принято 3 июня. В разделе «Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений» указана страна — Украина.

Ранее Минюст признал иноагентами шахматиста и политика Гарри Каспарова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

