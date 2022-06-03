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Минюст признал иноагентами Пивоварова и Кашина

Минюст России признал иноагентами журналистов Пивоварова, Кашина и еще четырех человек

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции России включило журналистов Алексея Пивоварова, Олега Кашина и еще четырех человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст также признал иноагентами журналиста Михаила Соколова, художницу и активистку Юлию Цветкову, правозащитницу Ирина Данилович и политолога Николая Петрова. В список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, ведомство внесло бизнесмена Евгения Чичваркина. Отмечается, что это решение было принято 3 июня. В разделе «Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений» указана страна — Украина.

Ранее Минюст признал иноагентами шахматиста и политика Гарри Каспарова и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

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Марина Совина
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