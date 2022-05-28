В Госдуме возразили присваиванию статуса иноагента в качестве наказания

Депутат Госдумы Попов призвал не делать из статуса иноагента карательный механизм

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, телеведущий Евгений Попов возразил предложению присваивать статус иностранного агента в качестве наказания. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, надо внимательно изучить нормативную базу и сделать так, чтобы условный статус иноагента не стал «карательным механизмом». «Если мы берем какие-нибудь госдеповские помойки вроде "Радио Свобода" и "Голос Америки" (признаны в РФ СМИ-иноагентами), то ни у кого не вызывает сомнения, что это настоящие иностранные агенты, которые работают на свои государства, на государственные деньги. В нашей стране на свои интересы», — заявил Попов.

Кроме того, депутат назвал деятельность политиков, которые работают посредством иностранного финансирования, «антиестественной». В связи с этим он отметил, что бороться с «настоящими» иноагентами необходимо. Однако, по его мнению, нужно сделать данную процедуру прозрачной.

Раннее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ввести в России более строгую ответственность для иноагентов. Он призвал внимательно посмотреть на их деятельность, и отметил, что властям «хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций».