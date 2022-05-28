Медведев призвал перестать «миндальничать» и строже наказывать иноагентов

Медведев предложил привлекать к более строгой ответственности иноагентов

Российским властям стоит перестать «миндальничать» и начать привлекать к более строгой ответственности иностранных агентов. Об этом в субботу, 28 мая, высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что контроль над иноагентами в России всегда «был довольно формальным», однако сейчас настало «самое время навести порядок». Медведев призвал посмотреть на деятельность иноагентов и отметил, что властям «хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций».

Помимо этого, заместитель председателя Совбеза России уточнил, что и на законодательном уровне стоит ввести классификацию иноагентов.