Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов

Минюст России включил ООО «Апрельские тезисы» в реестр иностранных СМИ-иноагентов

Минюст России в пятницу, 27 мая, пополнил реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Согласно сайту ведомства, в реестр было включено ООО «Апрельские тезисы».

В открытых источниках указано, что это юридическое лицо было зарегистрировано в мае 2022 года. Генеральный директор организации — журналистка Ирина Борухович (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Отмечается, что основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Ранее стало известно, что в список физлиц-иноагентов Минюстом были внесены шахматист и политик Гарри Каспаров и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Перед этим, 18 мая, Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, компанию «Лиза Норм». Сообщалось, что его генеральным директором является основательница издания The Bell (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Елизавета Осетинская (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).