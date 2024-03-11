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14:36, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Документ доступен на портале правовой информации.

Согласно документу, запрещается размещать рекламу у иностранных агентов, а также рекламировать их информационные ресурсы. Ответственность за нарушение этой нормы будет лежать как на рекламодателе, так и на распространителе соответствующего материала.

При этом отмечается, что цитирование иностранных агентов в СМИ при наличии необходимой маркировки не будет попадать под действие закона.

Нарушителям новой нормы грозит административный штраф. Для физических лиц его размер составит до 50 тысяч рублей, для компаний — до 500 тысяч рублей.

Ранее закон был одобрен Советом Федерации. Член Совфеда Владимир Полетаев отметил, что новый закон поможет ограничить попытки вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России.

28 февраля документ приняла Госдума. Уточнялось, что под ресурсами стоит понимать сайты, социальные сети, блоги и другие интернет-страницы иноагентов.

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