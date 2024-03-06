Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:03, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Совет Федерации в среду, 6 марта, одобрил закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС.

Закон был одобрен на пленарном заседании Совфеда. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев указал, что нововведение позволит ограничить попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эффективным закон о запрете рекламы у иноагентов. Кроме того, по его словам, прогнозируется, что в результате вступления документа в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов.

Госдума приняла закон о полном запрете рекламы у иноагентов 28 февраля. Он запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Володиным. Авторами инициативы выступили 395 парламентариев.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену. Что известно о деле?

      Байдена уличили в отсутствии руководства США

      Трампу предрекли победу в праймериз на Аляске

      ВСУ повторно нанесли удар по предприятию в российском регионе

      В Гагаузии назвали политику Санду красивой сказкой для молдаван

      Украина оставила выключенной резервную линию электропередачи Запорожской АЭС

      Бывший футболист сборной Португалии оценил роль Миранчука в «Аталанте»

      Пассажирка самолета спрятала в куртке метамфетамин на 12 миллионов долларов

      Вокруг звезды обнаружили разрушающийся диск

      Россиянка отобрала нож у напавшего на нее грабителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше