Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов

Совет Федерации в среду, 6 марта, одобрил закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС.

Закон был одобрен на пленарном заседании Совфеда. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев указал, что нововведение позволит ограничить попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эффективным закон о запрете рекламы у иноагентов. Кроме того, по его словам, прогнозируется, что в результате вступления документа в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов.

Госдума приняла закон о полном запрете рекламы у иноагентов 28 февраля. Он запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Володиным. Авторами инициативы выступили 395 парламентариев.