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12:23, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о полном запрете рекламы у иноагентов

Госдума приняла закон о запрете рекламы на всех ресурсах иноагентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла закон о полном запрете рекламы у иностранных агентов. Об этом сообщается на пленарном заседании, трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

«Закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов был принят», — говорится в заявлении по итогу заседания. За нововведение проголосовало большинство парламентариев. Запрет в случае его дальнейшего утверждения будет распространяться на размещение рекламы на сайтах, в социальных сетях и в СМИ.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев. В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» уточняется, что на иностранных агентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Ранее Володин заявил, что иноагенты отправляют полученные от рекламы деньги на нужды украинской армии. Он отметил, что документ призван прекратить эту практику.

Спикер Госдумы заявил, что в 2023 году более 200 российских физических лиц и организаций разместили рекламу у иноагентов. Те же, по словам Володина, признавались, что отправляли полученные средства в поддержку украинской армии.

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      Олег Давыдов
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