Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Госдума (ГД) в первом чтении приняла законопроект, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Володин подчеркнул, что, согласно тексту документа, запрет распространяется на граждан России и российские компании, независимо от их форм собственности.

В законопроекте говорится, что под ресурсами иноагентов стоит понимать любые платформы — сайты, блоги и социальные сети. Кроме того, подчеркнул спикер ГД, в случае вступления документа в силу будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы самих иноагентов.

Володин заявил, что в 2023 году более 200 российских физических лиц и организаций разместили рекламу у иноагентов. Те, в свою очередь, признавались, что отправляли полученные средства в поддержку украинской армии.

В частности, депутат Госдумы Михаил Делягин призвал запретить блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) зарабатывать на рекламе. Он объяснил, что Дудь ведет разрушительную для России деятельность.

«Принятие закона остановит эту практику. За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы», — заключил Володин.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон, запрещающий распространять в сети треш-стримы. Согласно ему, платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент.