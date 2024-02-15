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14:15, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о запрете треш-стримеров

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете треш-стримеров

Фото: Jesus Loves Austin / Unsplash

Госдума в первом чтении приняла законопроект о противодействии распространению треш-стримов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сообщается, что депутаты одобрили третий законопроект из пакета о запрете соответствующих трансляций.

Согласно документу, онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент. Таковым, по мнению авторов проекта, считаются фото- и видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, а также материалы, демонстрирующие последствия подобных действий. Кроме того, под запрет попадают призывы к таким поступкам.

Подобный контент, сообщается в принятом Госдумой законопроекте, предлагается запрещать для распространения и блокировать.

В случае если документ вступит в силу, необходимые поправки будут внесены в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для треш-стримеров. Сообщалось, что поправки могут коснуться как административного, так и уголовного законодательства. В случае принятия законопроекта размер штрафов будет исчисляться сотнями тысяч рублей.

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