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15:07, 25 января 2024Интернет и СМИ

Госдума приняла законопроект о штрафах за треш-стримы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для треш-стримеров. Как сообщает РИА Новости, поправки коснутся как административного, так и уголовного законодательства.

В первом случае речь идет об ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов, на которых изображены совершенные с жестокостью не уголовные преступления, а также призывы к ним. Размер штрафа в этом случае после окончательного принятия законопроекта составит от 200 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов, а для должностных лиц — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

При этом ведение треш-стрима, в ходе которого совершаются уголовные преступления, будет считаться отягчающим обстоятельством. Пока речь идет о наиболее часто встречающихся в практике стримеров событиях: в частности, об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, побоях или истязании.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что претендентов на штрафы до 700 тысяч рублей за треш-стримы — сотни. По его словам, каждую неделю появляются новые представители этого жанра.

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      Олег Давыдов
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