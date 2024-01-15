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16:34, 15 января 2024Интернет и СМИ

В Госдуме назвали количество претендентов на крупные штрафы за треш-стримы

Депутат Метелев заявил о сотнях претендующих на штрафы треш-стримеров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Претендентов на штрафы до 700 тысяч рублей за треш-стримы сотни, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Такое количество россиян, нарушающих законопроект, депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«К сожалению, каждую неделю появляются треш-стримеры. Я даже не запоминаю, как их зовут. Их можно найти на пространстве социальных сетей. Лига безопасного интернета часто публикует новых треш-стримеров. Это люди, которые либо маргиналы, либо просто неадекватные. Они используют интернет для наживы и роста своей аудитории, создавая аморальный контент», — рассказал Метелев.

Претендентов много — сотни людей. Надеюсь, все получат штрафы. А может быть, кто-то и уголовную ответственность. Зависит от их поведения

Артем Метелевглава комитета Госдумы по молодежной политике
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Ранее комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроекты о наказании за треш-стримы. Документ был внесен в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов, в том числе главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Согласно законопроекту, штрафы за треш-стримы будут составлять до 700 тысяч рублей.

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